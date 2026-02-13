Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

El Pas no pot esperar més

L’encadenament de borrasques i el tancament previst de l’RN20, RN320 i RN22 per part de les autoritats franceses tornen a deixar el nord del país pràcticament aïllat. Les restriccions anunciades per aquest cap de setmana, amb talls totals i prohibicions per a vehicles pesants, responen a criteris de seguretat inqüestionables; tanmateix, evidencien la fragilitat d’una connexió estratègica sotmesa massa sovint als embats meteorològics. No és un fet excepcional, sinó una recurrència que impacta directament en l’activitat econòmica, el subministrament i la mobilitat dels residents. La reiteració d’aquests episodis obliga a superar la gestió reactiva i a activar protocols estables, coordinació transfronterera efectiva i vies alternatives logístiques. La resiliència territorial no pot continuar depenent exclusivament de la clemència del temps, sinó d’una planificació previsora i compartida.

Altres Editorials
Confiscar per preservar el medi natural
Una bona notícia no fa una bona política
Comparteix
Últimes notícies
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeos]: La minoria carrega contra l’estat de les voravies i pondera que estan “igual o pitjor que el 2023”
  • Política
L’exsíndic general, Jordi Farràs, afirma que la informació facilitada fins ara sobre l’Acord “ha estat superficial”
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo evita pronunciar-se sobre l’oposició de tres propietaris al projecte de telefèric de l’Armiana
Articles d'opinió
Marian Fernández
Les parelles discuteixen
Neelam Soucheiron Jethani
Alimentació, histamina i salut
Eva Tenorio
Quan la resposta al malestar es cronifica, alguna cosa falla
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu