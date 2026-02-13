El Pas no pot esperar més

L’encadenament de borrasques i el tancament previst de l’RN20, RN320 i RN22 per part de les autoritats franceses tornen a deixar el nord del país pràcticament aïllat. Les restriccions anunciades per aquest cap de setmana, amb talls totals i prohibicions per a vehicles pesants, responen a criteris de seguretat inqüestionables; tanmateix, evidencien la fragilitat d’una connexió estratègica sotmesa massa sovint als embats meteorològics. No és un fet excepcional, sinó una recurrència que impacta directament en l’activitat econòmica, el subministrament i la mobilitat dels residents. La reiteració d’aquests episodis obliga a superar la gestió reactiva i a activar protocols estables, coordinació transfronterera efectiva i vies alternatives logístiques. La resiliència territorial no pot continuar depenent exclusivament de la clemència del temps, sinó d’una planificació previsora i compartida.