El dret a manifestar-se en qualsevol democràcia

El dret a la manifestació és essencial en qualsevol democràcia. Davant la imminent aprovació de la Llei Òmnibus, que afecta directament l’habitatge, la inversió estrangera i el futur del país, les possibles mobilitzacions que ha defensat la Coordinadora per a un Habitatge Digne i recolzades per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) són una resposta legítima a un problema real: l’especulació immobiliària i la inaccessibilitat de l’habitatge.

La protesta no és un acte de rebel·lia, sinó una eina democràtica per exigir responsabilitat política. Quan el govern prioritza el creixement econòmic en detriment dels drets dels residents, és normal que la ciutadania es mobilitzi. Qualsevol intent de deslegitimar o reprimir aquestes accions seria un atac a les llibertats fonamentals.

Si Andorra vol construir un futur just, cal escoltar la veu del poble. La mobilització social no és només un dret, sinó una necessitat quan el diàleg institucional no ofereix solucions.