Dades exposades i responsabilitats pendents

La confirmació que un ciberatac ha pogut exposar dades personals i bancàries de clients del Grup Pyrénées obre una reflexió que va més enllà de la mateixa bretxa de seguretat. En una societat cada vegada més digitalitzada, la protecció de les dades ja no és un detall tècnic, sinó una responsabilitat directa cap als ciutadans. Per això sorprèn que la confirmació oficial arribés dies després dels primers indicis i que molts clients coneguessin l’abast del problema a través dels mitjans de comunicació.
La preocupació no és menor. Durant dies, els afectats han viscut amb la incertesa de no saber fins a quin punt la seva informació personal o bancària podia estar compromesa. Un simple correu electrònic informant dels fets, i recomanant contactar per més informació, difícilment pot considerar-se una resposta a l’altura del que s’espera d’una empresa amb aquesta dimensió i responsabilitat. Andorra aspira a créixer, innovar i consolidar-se com una economia moderna. Però aquest progrés també exigeix maduresa empresarial i una cultura de responsabilitat més sòlida.