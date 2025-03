Crida a l’acció per trencar amb la bretxa de gènere

La bretxa de gènere en diversos àmbits és encara una realitat palpable, com demostra la situació en els serveis de circulació, on només un 20% dels llocs estan ocupats per dones. Aquest percentatge reflecteix una clara subrepresentació femenina en una branca laboral predominantment masculina, amb totes les implicacions que això comporta, des de la manca de perspectives igualitàries fins a una bretxa salarial que perpetua la discriminació econòmica.

Les dones continuen trobant-se en desavantatge en molts sectors, no només en termes de quantitat de llocs de treball disponibles, sinó també pel que fa a les condicions laborals. En dies com aquest darrer 8 de març, en què es reivindiquen els drets de les dones, aquesta bretxa ha de ser vista com un símptoma clar d’una societat que encara no ha aconseguit una igualtat real. El canvi és necessari i urgent.