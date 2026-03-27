Competitivitat fiscal i temps de resposta

La reunió entre el Govern i el sector dels carburants posa de manifest un escenari conegut, però no per això menys urgent: la dependència de la competitivitat fiscal en un entorn de mercat obert. Els importadors no han anat a reclamar mesures, sinó a exposar dades. I les dades apunten a una realitat clara: el diferencial amb Espanya pot revertir-se ràpidament en contra d’Andorra. El missatge de David Porqueres és directe: “L’opció només n’hi ha una, que és reduir les taxes”. No és tant una reivindicació com una constatació de lògica econòmica davant decisions adoptades al país veí. L’experiència de la guerra d’Ucraïna ja va evidenciar que els incentius externs poden impactar de manera immediata en les vendes i, en conseqüència, en la recaptació estatal. El Govern disposa ara de la informació i manté oberta la via d’actuació, però sense concrecions. El repte no és només decidir si s’actua, sinó fer-ho amb la celeritat necessària. Com adverteix el sector, “com més tardis a prendre accions, més mal faràs”. En aquest context, el temps esdevé un factor clau.

