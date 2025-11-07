Competència o desequilibri sobre rodes

L’arribada d’Uber a Andorra ha encès totes les alarmes dins el sector del taxi. No és per a menys: després d’anys d’afrontar l’augment del transport públic subvencionat, la inflació i la manca de conductors, els professionals veuen en la plataforma nord-americana una amenaça directa a la seva supervivència. “Juguen amb el pa de 70 famílies”, alerten. Una frase que resumeix millor que cap estudi el sentiment de desemparament d’un col·lectiu que se sent oblidat per les institucions. És legítim apostar per la mobilitat moderna i diversificada, però el que no pot ser és fer-ho sense regles clares. L’arribada d’Uber amb dues desenes de vehicles pot alterar greument un mercat petit i fràgil, si no hi ha un marc legal que garanteixi igualtat de condicions. No es tracta de frenar la competència, sinó d’assegurar que aquesta sigui justa i transparent. El Govern ha d’actuar amb celeritat, escoltar el sector i posar ordre abans que el conflicte s’enquisti. Si la innovació entra per la porta, que no sigui a costa dels qui fa anys que hi condueixen.