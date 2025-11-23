Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Carrers Vius obté un aprovat ciutadà i comercial

La prova pilot de Carrers Vius tanca aquesta primera fase amb un balanç que, sense triomfalismes, mereix un aprovat clar per part de veïns i comerciants. La participació d’un centenar de persones i una valoració propera als quatre punts sobre cinc indiquen que la iniciativa ha sabut connectar amb una demanda creixent: recuperar espai per a les persones sense comprometre greument la mobilitat quotidiana. Les dades tècniques confirmen aquest equilibri, amb un impacte de circulació mínim i cap incidència rellevant, un punt crucial en qualsevol transformació urbana.

Tot i això, el projecte encara és lluny de consolidar-se. La percepció positiva no equival a un consens ferm, i la mateixa corporació comunal assumeix que cal analitzar amb rigor tot el material recollit abans de prendre decisions de llarg abast. El suport actual, majoritari però prudent, evidencia que la ciutadania vol veure com evoluciona el model abans de comprometre-s’hi plenament. Els comerciants, per la seva banda, valoren que el carrer guanyi vida, però també reclamen que qualsevol canvi es faci amb sensibilitat i previsió.

