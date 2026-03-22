Avançar cap a un model penitenciari compartit

El debat sobre el futur del centre penitenciari de la Comella torna a posar sobre la taula qüestions de fons que van més enllà d’un projecte de llei concret. Les aportacions del Sindicat Penitenciari Andorrà evidencien inquietuds operatives rellevants, com els terminis dels expedients disciplinaris o la necessitat d’un rumb clar en la gestió del centre. Són elements que incideixen directament en el dia a dia del sistema i que mereixen ser escoltats. Amb tot, qualsevol anàlisi completa requereix incorporar també la visió del Govern, impulsor de la reforma legislativa. Les modificacions proposades poden respondre a objectius més amplis, com l’adequació normativa, la garantia de drets o la modernització del model penitenciari, aspectes que sovint impliquen equilibris complexos. En aquest context, el repte no és menor: conciliar l’eficiència operativa amb les garanties legals i els estàndards institucionals. El diàleg entre administració i professionals esdevé, doncs, una peça clau per avançar cap a un sistema més coherent, eficaç i compartit.