Andorra, Espanya i Portugal ultimen un acord per reconèixer automàticament els títols universitaris entre ells

Andorra, Espanya i Portugal es troben en la fase final de redacció del Conveni Ibèric de Reconeixement Automàtic de Titulacions d’Ensenyament Superior, un acord que permetrà facilitar el reconeixement dels títols universitaris entre els tres països. El compromís s’ha concretat durant les reunions mantingudes pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, amb el seu homòleg espanyol, Juan Cruz Cigudosa, i la secretària d’Estat d’Universitats de Portugal, Cláudia Sarrico. Així, les tres delegacions han acordat culminar els treballs tècnics per poder signar el conveni pròximament, amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat dels titulats tant per continuar la formació com per incorporar-se al mercat laboral.
Les trobades s’han celebrat en el marc de la IV Reunió de ministres i altes autoritats d’Educació Superior Iberoamericana, la qual ha tingut lloc aquest dimecres i dijous a Alacant. Durant la jornada, Bardina ha defensat la necessitat d’avançar en el reconeixement dels estudis i facilitar la mobilitat acadèmica entre països, especialment tenint en compte que una part important dels universitaris andorrans cursen la seva formació a l’estranger. En aquest sentit, el futur conveni ha de contribuir a reduir les dificultats vinculades al reconeixement de titulacions i ampliar les oportunitats acadèmiques i professionals dels estudiants del Principat.
El futur conveni ha de contribuir a reduir les dificultats vinculades al reconeixement de titulacions i ampliar les oportunitats acadèmiques i professionals dels estudiants del Principat
El secretari d’Estat també ha posat en relleu la posició del Principat com a membre de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de l’Espai Iberoamericà del Coneixement, una doble vinculació que permet al país actuar com a punt de connexió entre els dos sistemes. Segons ha exposat, aquesta situació facilita l‘intercanvi de bones pràctiques, la cooperació entre institucions i el desenvolupament d’instruments que afavoreixin la circulació del talent i del coneixement.
Finalment, Andorra ha compartit la seva experiència en matèria de qualitat universitària i microcredencials, alhora que ha expressat la voluntat de continuar participant en els treballs impulsats per l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Aquestes iniciatives busquen avançar cap a un espai iberoamericà d’educació superior més connectat i accessible, amb mecanismes de reconeixement i cooperació adaptats a les noves necessitats formatives i professionals.