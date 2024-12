Transports engega l’anàlisi d’optimització de les parades en resposta al procés participatiu

“Garantir el millor servei per continuar oferint un transport públic nacional gratuït i dimensionat a les necessitats actuals” és l’objectiu que té fixat el Govern per haver adjudicat l’estudi d’adaptació i optimització dels recursos del servei de transport públic nacional i anàlisi operacional de les parades. L’entrega d’aquest concurs s’impulsa després que el procés participatiu que es va fer obert a la ciutadania conclogués en la necessitat d’impulsar algunes accions de millora. Així, mentre que alguns d’aquests progressos ja s’han implementat de forma immediata, com el transport públic nocturn entre setmana el passat setembre, d’altres s’han d’avaluar a través “d’un estudi més aprofundit per calibrar els costos, beneficis i necessitats del servei”, fan saber des de l’Àrea de Transports.

Val a dir que l’estudi respon a la voluntat del Govern d’estudiar les propostes resultants del procés participatiu sobre el transport públic i la mobilitat sostenible, tenint com a objectiu identificar les accions de millora que, sense comprometre la qualitat del servei, permetin “optimitzar el mateix per aconseguir un ús racional dels recursos existents” i altrament derivant en una “planificació per avançar amb els objectius de l’Estratègia Nacional de Mobilitat”. D’aquesta forma, el concurs públic ha recaigut a l’empresa Sinob Mobilitat per un import total de 28.215 euros i aquesta té fins al pròxim 30 d’abril per a l’elaboració de l’informe.

D’altra banda, el Govern també ha adjudicat la contractació per l’assessorament tècnic en matèria de transport nacional de viatgers, del qual el seu contingut en assessorament “s’ajustarà en tot moment a les necessitats del departament”. L’adjudicació ha recaigut, altrament, sobre la mateixa empresa per un import de 24.557 euros i el contracte s’estén així fins al desembre del 2026.

Ambdues concessions responen a la necessitat de “donar resposta a l’augment significatiu de viatgers”, arran, primer de tot, de la implementació de les mesures de reducció tarifària (amb un abonament de viatges il·limitats per 30 euros), i, sobretot, un cop implantada la gratuïtat del transport públic. Tal com informa l’Administració principal, el fet que s’hagin triplicat el nombre de viatges fa que Transports realitzi “un seguiment continu de l’evolució del servei” per determinar les necessitats d’adaptació tant en termes tècnics com en matèria de control.