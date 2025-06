Tendència a la baixa

Tots els tipus de carburant registren descensos al maig, tant en comparació mensual com en relació amb el 2024

Les dades confirmen una tendència sostinguda a la baixa, amb caigudes destacades en el gasoil i la gasolina respecte a l'abril

Durant el mes de maig del 2025, els preus mitjans de tots els carburants han experimentat una nova disminució en comparació amb el mes anterior. Les dades recollides mostren una tendència generalitzada a la baixa, tant en l’àmbit mensual com anual, i també si es considera l’evolució acumulada dels primers mesos de l’any.

Concretament, el gasoil de calefacció per a ús domèstic s’ha abaratit un 1,9% i s’ha situat en 0,920 euros per litre, mentre que el gasoil de calefacció per a establiments comercials ha registrat una reducció del 2,1%, amb un preu mitjà de 0,870 euros. Pel que fa a la gasolina, la variant sense plom de 95 octans ha baixat un 1,7% i se situa en 1,297 euros per litre; la de 98 octans ha retrocedit un 1,8%, fins als 1,357 euros. També el gasoil de locomoció i el de locomoció millorat han experimentat una davallada del 2,6% en ambdós casos, amb preus respectius de 1,177 i 1,211 euros per litre.

Si es compara amb les dades del maig del 2024, la disminució és encara més accentuada. El gasoil de calefacció domèstic ha baixat un 10%, i el de calefacció botiga un 9,9%. Els carburants destinats a la locomoció han registrat caigudes del 12% i l’11,7%, respectivament. La gasolina sense plom també segueix aquesta dinàmica: la de 95 octans ha disminuït un 12,5% i la de 98 octans un 12,1%.

L’anàlisi acumulada dels primers cinc mesos del 2025 respecte al mateix període de l’any passat confirma aquesta tendència a la baixa. El gasoil de locomoció ha retrocedit un 8,5%, mentre que la versió millorada ho ha fet un 8,2%. La gasolina de 95 octans ha baixat un 6,6% i la de 98 octans un 6,4%. En el cas del gasoil de calefacció, les caigudes han estat del 5,6% per al domiciliari i del 6,1% per al de botiga.

Finalment, si s’observa l’evolució dels darrers dotze mesos en relació amb el mateix període anterior, la reducció es manté. El gasoil de locomoció ha disminuït un 7,8% i el millorant un 7,6%. La gasolina de 95 octans ha baixat un 5,9% i la de 98 un 5,7%. Pel que fa al gasoil de calefacció, la variant domèstica ha caigut un 4,7% i la de botiga un 6%.