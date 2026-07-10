Prop de dos milions d’euros ja s’han destinat en ajuts al lloguer, amb 1.300 noves sol·licituds en aquest 2026

Al llarg del primer trimestre d’aquest any, s’han presentat fins a 1.385 sol·licituds per l’ajut a l’habitatge recollides en l’article 17 del reglament de prestacions. Val a dir que d’aquesta quantitat, el 50,5% han estat resoltes favorablement (700), mentre que el 49,5% (685) de forma desfavorable. L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge de lloguer suma un total d’1.802.443,08 euros, i l’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.574,92 euros per convocatòria i persona beneficiària.
Pel que fa als perfils, les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (72,4%), en contraposició als homes (27,6%). D’aquesta xifra, el 49,4% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans i el 12,1% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 43,3% dels ajuts, mentre que per nacionalitat, els espanyols concentren el major nombre d’ajuts (40,6%), seguits dels andorrans (31%), els portuguesos (14%) i les persones d’altres nacionalitats (12,4%).
Convé esclarir que la majoria de les sol·licituds desfavorables, un 82,2%, ho són perquè els sol·licitants han de destinar al pagament de la renda del lloguer de l’habitatge un import superior al 30% dels seus ingressos.