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Sanejament per l'habitatge

Prop de dos milions d’euros ja s’han destinat en ajuts al lloguer, amb 1.300 noves sol·licituds en aquest 2026

L'import d'aquest tipus de prestacions suma una mitjana de més de 2.500 euros, destacant que la resolució favorable és d'un 70% per a les dones

Al llarg del primer trimestre d’aquest any, s’han presentat fins a 1.385 sol·licituds per l’ajut a l’habitatge recollides en l’article 17 del reglament de prestacions. Val a dir que d’aquesta quantitat, el 50,5% han estat resoltes favorablement (700), mentre que el 49,5% (685) de forma desfavorable. L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge de lloguer suma un total d’1.802.443,08 euros, i l’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.574,92 euros per convocatòria i persona beneficiària.

Pel que fa als perfils, les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (72,4%), en contraposició als homes (27,6%). D’aquesta xifra, el 49,4% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans i el 12,1% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 43,3% dels ajuts, mentre que per nacionalitat, els espanyols concentren el major nombre d’ajuts (40,6%), seguits dels andorrans (31%), els portuguesos (14%) i les persones d’altres nacionalitats (12,4%).

Convé esclarir que la majoria de les sol·licituds desfavorables, un 82,2%, ho són perquè els sol·licitants han de destinar al pagament de la renda del lloguer de l’habitatge un import superior al 30% dels seus ingressos.

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