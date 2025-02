Polònia esborra al Principat de la seva llista de jurisdiccions no cooperants en assumptes fiscals

Amb un país amb el qual es vol aconseguir efectuar un nou acord de no doble imposició com és el cas de Polònia, i sumar-se així a la vintena d’enteses d’aquesta tipologia que manté Andorra en l’actualitat amb estats europeus, ha estat molt important la visita que ha dut a terme avui l’encarregada de negocis de l’ambaixada polonesa a Madrid, Monika Krzepkowska, amb els representants del ministeri d’Afers Exteriors i de la secretaria d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, encapçalats per la ministra Imma Tor i Landry Riba.

Així, el primer que ha fet saber la titular d’Afers Exteriors ha sigut les “relacions excel·lents que mantenen en particular els dos països en l’àmbit turístic amb una gran afluència de visitants polonesos al país com els 46.000 que ho van fer l’any passat“, però celebrant al mateix temps que Polònia hagi suprimit al Principat de la seva llista d’estats no cooperatius en l’àmbit fiscal.

Sobre això últim, ha recordat la ministra, és “l’etapa lògica” en veure l’ocasió per demanar poder signar un acord de no doble imposició i “poder enfortir amb aquest estat de la UE les relacions econòmiques, així com amb altres països del continent”. A banda d’això, ha reconegut que el fet que aquest país hagi trigat a trair-los de la llista d’estats no cooperatius “es pot deure que no hagin seguit de prop i amb la suficient dedicació els avanços que han fet els Pirineus en temes d’homologació fiscal“.

La titular d’Afers Exteriors per part andorrana, Imma Tor, explicant als mitjans la reunió tractada.

Amb aquesta imatge de paradís fiscal esborrada per part polonesa del Principat, Krzepkowska ha incidit que va ser “un procés llarg i molt tècnic en haver de comprovar que Andorra complís totes les normes de l’OCDE”. Altrament, ha fet èmfasi que el nomenament d’Elisenda Vives com a nova ambaixadora no resident del Principat a Polònia crearà que les relacions entre els dos territoris “siguin encara més estretes amb la seva presència” i que el consolat honorari al país “reforça el desenvolupament dels nostres lligams”.

“Polònia també era un país associat abans d’esdevenir un estat membre, i en efecte, també hi va haver discrepàncies per les condicions d’entrada. Tanmateix, ha acabat sent una història d’èxit pel país perquè entrar al mercat interior europeu és sinònim d’atraure noves oportunitats”, ha declarat la portaveu visitant sobre la situació que negocia el Principat amb l’exterior. A més, ha sostret que arribar a Andorra des de Polònia és particularment difícil atenent que “no hi ha vols directes” i que molts per això gaudeixen de la seva estada a Espanya.

L’Acord amb Europa, seducció principal

“Som molt conscients de la importància que té aquesta firma per a Andorra. L’actual situació geopolítica clama que hi hagi nous socis afins que donin suport a la UE en el panorama internacional”, ha proferit sobre el tema l’encarregada de negocis de l’ambaixada polonesa a Espanya i Andorra, afegint que en el cas de l’annex a Europa que va materialitzar Polònia “va ser diferent de la situació i condicions” en comparació al Principat.

La portaveu de la presidència polonesa ha sostret que “entrar al mercat interior europeu és una gran fita per fer créixer el país en termes econòmics i socials”. Ha acabat amb el desig que, malgrat que de moment hi ha més persones en contra de l’Acord, “els ciutadans d’Andorra vegin aquestes noves oportunitats que s’obririen”.