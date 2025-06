Disgust dels establiments locals

Pascuet clama contra l’ens comunal per no haver sentit la demanda del veïnatge de moure el parc d’indret

La dimissió en bloc de la junta de comerciants va venir a causa d'aquesta decisió amb el retret que tampoc s'ha assenyalat degudament el barri

La que havia sigut fins fa un mes la presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, ha esclatat contra la corporació d’Andorra la Vella després d’una polèmica que s’ha ajuntat a la de les nombroses obres que aquests mesos afecten el barri mencionat perquè tapen i coaccionen totalment l’accés i la vista al mateix per a tots els ciutadans i visitants que passen al voltant. En aquest sentit, el malestar entre el veïnatge de la capital iniciava després que el passatge Biscariet, que uneix la zona amb el Centre Comercial Andorrà, i per tant, amb l’avinguda Meritxell es veies sotmesa a una decisió de reforma per sostenir el conjunt de pisos que s’estan construint amunt del passadís.

Per això, el CCA va ordenar construir un parc públic amb dos miradors que equilibraria l’estructura (que és part del seu projecte de reforma i ratificat pel Comú des del 2020), però l’inconvenient pels comerciants locals ve perquè això implica instal·lar unes escales i un ascensor a dins del passatge que bloquejarà parcialment el trànsit de vianants d’un costat a un altre. “Vaig dimitir del càrrec perquè no acceptava que fessin aquesta obra en una zona pública i on passa un gran volum de turistes i que ens eclipsa així el nostre barri per complet. Això l’únic que crea és que els pocs turistes que abans s’atansaven per inspeccionar Riberaygua, ara ni ho contemplin, com passa actualment a causa del gran volum d’obres que tenim al voltant”, ha explicat Pascuet a EL PERIÒDIC.

Un malestar que també comparteix l’actual dirigent de l’associació de comerciants, Sandra Martínez, mentre que l’expresidenta encara forma part de la junta. Val a dir que ambdues, segons ha constatat avui per a la casa Pascuet, van intentar fer raonar al Comú de la capital que fessin “algun tipus d’ajustament amb el parc o de trasllat d’ubicació amb algun altre propietari” perquè no repercutís i damnifiqués encara més a la zona de Riberaygua, la qual “no gaudeix mai del consum ni entrada de turistes”. El disgust i la decepció que va ocasionar veure no escoltades les paraules dels comerciants va derivar en una dimissió completa de l’entitat, que se suma al seu reclam d’assenyalar millor la zona, “que tampoc mai han contemplat”.

Finalment, Pascuet ha fet un breu repàs de la situació i de la salut que han gaudit els comerços situats en la part de Riberaygua, recalcant que la política aranzelària del president dels Estats Units, Donald Trump, està creant “una contenció de consum mundial i una por generalitzada en tots els consumidors que ens està esquitxant arreu”, ara més agreujada que mai amb la situació de ruptura que ha mostrat amb el que havia sigut la seva mà dreta tot aquest temps, Elon Musk. “A la zona hem tingut una tardor certament bona fins a Nadal, però des de llavors aquests mesos han estat fluixos. La gent està gastant menys no només aquí sinó arreu, ja que ara es compra molt en línia. El comerç tradicional està en hores baixes”, ha sentenciat.