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El Periòdic d'Andorra
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Mesures alteranatives

París reclama que «caldrà ajustar» alguns punts de la contractació en origen i ja el facilita als associats

El president de la UHA esclareix que aquesta opció "no agradarà a tothom" i que el programa té un degut cost econòmic, tot i veure el seu encaix

Expectativa. Aquesta és l’actitud de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) davant la prova pilot de contractació en origen que l’Executiu vol posa en marxa aviat. Cal recordar en aquest sentit que aquesta proposta estarà adreçada al sector de l’hostaleria i preveu fins a 450 places de treball que es descomptaran de la quota d’hivern de treballadors de temporada.

Així, els empleats podran ser contractats per un període màxim de nou mesos i hauran de provenir de països de fora de Schengen. Entre els requisits previstos hi ha acreditar documentalment un mínim de dos anys d’experiència professional i disposar del contracte de treball validat abans de l’arribada al Principat. A banda, les empreses hauran d’assumir el 50% del cost del bitllet i acreditar que faciliten allotjament als empleats.

«Probablement, alguna empresa s’hi podrà acollir», valora el president de la UHA, Jordi París, que afegeix que aquesta proposta «pot tenir encaix dins la política de contractació» d’alguns establiments. «El que volem veure és com va aquesta prova, que ens donarà el termòmetre per veure com pot resultar», manifesta, tot afegint que consideren que cal fer-hi alguns ajustaments que ells ja van proposar. El que està fent a hores d’ara l’associació empresarial és difusió entre els seus associats perquè qui vulgui s’hi pugui acollir. 

Altrament, París no vol entrar a valorar els ajustaments que han proposat sinó que creu que el més important és que ara es posi en marxa per avaluar com es desenvolupa. «Ara el que hem de fer és fer-ho arribar a tots els associats i a tots els empresaris de l’hostaleria, per tal que hi hagi una opció més, que a alguns els hi pot encaixar i a alguns altres no els encaixarà tant, perquè hem de tenir en compte que aquest programa és un programa que té un cost econòmic», remarca.

Convé recordar, doncs, que el sector ha palesat que aquest estiu tindrà dificultats per poder oferir un servei adequat per manca de mà d’obra, una situació que està provocant una certa «tensió», tal com va exposar el mateix París en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA).

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