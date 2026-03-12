Nous paquets que combinen el Pont Tibetà, el Mirador i el Palau de Gel per a la temporada 2026

La plataforma de venda en línia del Pont Tibetà de Canillo i el Mirador del Roc del Quer ha obert aquesta setmana les reserves per a la temporada 2026. El portal www.ponttibetacanillo.com permet adquirir anticipadament les entrades per visitar aquests dos atractius turístics de la parròquia i incorpora, com a novetat, diferents paquets combinats amb activitats del Palau de Gel.
Amb l’activació del sistema de venda també s’han habilitat noves experiències que combinen natura, aventura i esport en un únic procés de compra. Entre les opcions disponibles hi ha paquets que permeten visitar el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer conjuntament o bé combinar aquestes activitats amb propostes del Palau de Gel. A més, la plataforma incorpora opcions específiques per a grups i activa el canal de venda per a revenedors tant nacionals com internacionals.
Pel que fa a les tarifes, el preu d’accés al Mirador del Roc del Quer es manté en 6 euros per persona. En el cas del Pont Tibetà, l’entrada té un cost de 17 euros en temporada baixa i de 19 euros en temporada alta. El paquet conjunt per visitar ambdós equipaments s’ha fixat en 20 euros en temporada baixa i en 22 euros en temporada alta.
Des de l’organització també s’ha anunciat que al llarg de la temporada s’aniran incorporant noves combinacions d’activitats amb l’objectiu de reforçar l’oferta turística i ampliar les experiències disponibles per als visitants.
Si les condicions meteorològiques ho permeten, el Pont Tibetà iniciarà la temporada el 28 de març, coincidint amb l’inici de les vacances escolars de Setmana Santa. El Mirador del Roc del Quer, en canvi, continua obert durant tot l’any de manera ininterrompuda.
Durant el 2025, el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer van registrar un creixement tant en facturació com en nombre de visitants. En conjunt, els dos equipaments van augmentar els ingressos un 14,5% respecte a l’any anterior i van rebre 167.024 visitants, un 5,4% més.
Per equipaments, el Mirador del Roc del Quer va liderar el creixement amb un increment del 40,1% en facturació i del 18,4% en entrades venudes. El Pont Tibetà, per la seva banda, va augmentar la facturació un 9,6% i va assolir les 94.138 entrades, tot i les afectacions meteorològiques dels mesos de novembre i desembre, que van obligar a tancar la instal·lació diversos dies.
Segons la directora del Palau de Gel i dels serveis turístics de Canillo, Sira Puig, aquestes dades confirmen “l’atractiu creixent dels dos equipaments i el seu paper clau dins l’oferta turística de la parròquia, que continua apostant per experiències singulars vinculades al paisatge i a la natura”.