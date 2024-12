Neix la ‘Lliga AI Stars’; la competició made-in Andorra per reunir l’emprenedoria

El Principat es torna a situar com a referent global d’innovació donant vida a la Lliga AI Stars, la primera competició internacional que uneix jugadors, presidents i talents de més de cinc països sota un mateix objectiu: demostrar com la intel·ligència artificial (IA) pot inspirar, emocionar i transformar així el món.

Nascuda al Principat, es tracta d’una iniciativa única en el format i la missió, combinant d’aquesta manera la tecnologia amb la creativitat i l’esperit emprenedor. Val a dir que aquesta lliga aplega perfils destacats del panorama internacional en un espai on la col·laboració global i el repte constant són la clau de l’èxit.

Pel que fa als seus integrants, la Lliga AI Stars té jugadors i líders procedents de països com Espanya, Mèxic, Argentina, França i Itàlia, entre d’altres. Aquesta diversitat no sols enriqueix els projectes, sinó que alhora demostra el poder unificador de la tecnologia i l’abast global de la intel·ligència artificial.

Aizí, el primer repte que presenta la competició, titulat ‘Més que un algorisme’, és un exemple de com la IA es pot humanitzar i generar impacte social. La campanya de Nadal actual, enfocada a l’adopció responsable de mascotes, ha estat desenvolupada per equips que treballen més enllà dels codis i algorismes per connectar amb les emocions i sensibilitzar la societat. “És un orgull veure com Andorra es posiciona com a bressol d’una lliga única al món. Aquí hem unit talent de diferents països i hem creat un espai on la innovació i la creativitat no tenen límits”, afirma el seu equip organitzador.

La Lliga AI Stars, però, “no és només una competició, és una revolució“, fan saber. Per primera vegada, el talent mundial d’intel·ligència artificial col·labora en un format únic, desenvolupant projectes innovadors amb propòsit, visió global i compromís social. La lliga convida així a tots els apassionats per la tecnologia, l’emprenedoria i la innovació a seguir de prop la iniciativa que està trencant barreres.