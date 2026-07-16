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  • Els carrers d'Andorra la Vella viuran un impuls per a esdevenir un referent en el sector de la bellesa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Dinamització comercial i atracció turística

Neix la iniciativa d’Andorra és Bella’, un impuls per convertir la capital en un espai de referència en la cosmètica

González recorda que existeix un sector fort en aquest àmbit, avançant que permetrà analitzar les noves tendències i gaudir d'activitats sensorials

La capital fa un pas més en la seva estratègia de dinamització econòmica i comercial amb l’impuls d»Andorra és Bella’, una nova iniciativa que neix amb la voluntat de convertir la parròquia en un referent del sector de la bellesa. Impulsada pel Comú d’Andorra la Vella i amb el suport d’Andorra Turisme, la iniciativa reforçarà el posicionament del territori en els àmbits de la cosmètica, la perfumeria i la cura personal, al mateix temps que contribuirà a dinamitzar el comerç, atraure visitants i generar noves oportunitats per al sector.

«No partim de zero. Andorra la Vella ja compta amb un sector de la bellesa molt consolidat i aquesta iniciativa ens permet simplement donar-li un nou impuls i reforçar-ne el posicionament«, ha manifestat el cònsol major, Sergi González, que ha assenyalat que neix amb la voluntat de convertir un dels principals actius comercials de la parròquia en un projecte amb vocació de país.

Dues cares ‘beauties’ per enfortir-la

La primera edició se celebrarà del 15 al 18 d’octubre amb una proposta estructurada en dues línies d’acció. D’una banda, el ‘Beauty Congress’, que tindrà el mateix 15 d’octubre al Centre de Congressos i reunirà així marques, empreses, professionals i especialistes del sector en una jornada orientada a compartir coneixement, analitzar les principals tendències i afavorir els espais d’intercanvi i de trobada professional. De l’altra, el ‘Beauty Experience’ acostarà durant tres dies (del 15 al 18 d’octubre) el projecte a la ciutadania i als visitants amb diferents experiències, fent valdre els establiments i les marques participants.

També s’ha destacat que la iniciativa tindrà continuïtat el maig del 2027. Així, el congrés professional s’ampliarà en durada i dimensions, mentre que la proposta d’experiència incorporarà una nova programació basada en els sentits, amb activitats pensades per acostar el sector de la cosmètica, la perfumeria, el benestar i la cura personal a la ciutadania i als visitants.

De manera que aquest primer aterratge servirà per posar les bases del projecte i definir les línies de treball de les pròximes edicions, segons posen en relleu des de l’administració. «Volem que ‘Andorra és Bell’a continuï evolucionant i es consolidi com una iniciativa de referència que aporti valor al comerç i a Andorra», ha conclòs González.

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