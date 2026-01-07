Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un esquiador a Naturland. | Naturland
Fi a la festivitat

Naturland clou Nadal amb un balanç satisfactori tot i una meteorologia “molt variable” que condiciona l’afluència

La campanya es va desenvolupar durant 17 dies, un més que la passada, durant la qual el centre va rebre 7.660 visitants, menys que al curs anterior

Naturland ha clos la temporada de Nadal amb un balanç satisfactori, tot i reconèixer que ha estat marcada per una meteorologia “molt variable” la qual, assenyalen, ha condicionat l’afluència de visitants durant bona part del període festiu. En aquest sentit, la campanya es va desenvolupar durant 17 dies (un més que la passada), des del 20 de desembre fins al 5 de gener, durant la qual el centre va rebre 7.660 visitants, una xifra inferior al curs anterior.

Malgrat aquest context, han destacat l’evolució positiva del consum mitjà per visitant, el qual s’ha situat en un 4,30% més que l’any passat, una dada que reflecteix una bona resposta del públic i la solidesa de l’oferta del centre, segons indiquen des de Naturland. A més, les bones condicions de neu d’aquest hivern han permès oferir un estat de pistes d’entre els millors dels darrers anys, “un factor clau per garantir la qualitat de l’experiència dels visitants”, han esmentat.

La diferència respecte al Nadal passat s’explica principalment per les condicions meteorològiques adverses i canviants que s’han viscut al llarg de les dues setmanes de vacances, sobretot durant la primera. Tot i que a partir del 29 de desembre el temps va millorar i es van registrar nevades, aquestes no van permetre recuperar completament els nivells d’afluència de la mateixa setmana del 2024-25.

Entrevistes destacades
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
