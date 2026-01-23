Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Balanç anual de MyInvestor

MyInvestor tanca el 2025 amb 750.000 comptes, 316.000 nous clients i un volum de 13.817 milions d’euros

Els productes d’inversió han liderat l’expansió amb 9.334 milions d’euros i una pujada del 94,1% respecte al desembre del 2024

MyInvestor ha tancat l’exercici 2025 amb un increment del 73% en el nombre de comptes, després d’incorporar 316.000 nous clients fins a arribar a un total de 750.000 comptes. Segons les dades comunicades, el volum de negoci també ha augmentat un 66% respecte a l’any anterior, amb un increment de 5.500 milions d’euros, fins a situar-se en 13.817 milions.

Durant el 2025, els productes d’inversió han continuat com el principal motor de creixement, amb un volum de 9.334 milions d’euros, fet que representa un augment del 94,1% en comparació amb el desembre del 2024.

En l’àmbit de comptes i dipòsits, el saldo s’ha situat en 3.930 milions d’euros, amb un creixement interanual del 27,3%. Pel que fa a hipoteques i préstecs, el saldo ha arribat als 553 milions d’euros, un 27,4% més que a l’exercici anterior. La ràtio de morositat s’ha mantingut en el 0,2%.

Els productes d’inversió han sumat 9.334 milions i han augmentat un 94,1%, mentre la mora s’ha mantingut al 0,2%

El tancament de l’any també ha inclòs un benefici net de 3,15 milions d’euros. En paral·lel, MyInvestor ha informat d’una ràtio de capital CET1 del 26% i TIER1 del 55%.

Myandbank supera els 31.000 clients i consolida la seva proposta d’estalvi, inversió i criptoactius al Principat

