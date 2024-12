Medi Ambient aposta per l’economia circular amb una injecció al sector de gairebé 95.000 euros

El Govern ha adjudicat aquesta setmana els ajuts a la promoció de l’economia circular del present any 2024. La convocatòria anual permet donar suport i impulsar sis projectes diferents amb una dotació econòmica total de 94.348 euros. Les subvencions són el tercer any que es tiren endavant i estan destinades principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general, amb l’objectiu de promoure així l’economia circular i els principis que persegueix la llei. Es tracta d’uns ajuts orientats a fomentar la creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin i impacten de forma substancial al desenvolupament d’aquest sistema econòmic, així com a la creació de llocs de treball verd i al foment de la transició ecològica per millorar l’eficiència dels recursos materials.

En aquesta convocatòria, s’han atorgat d’aquesta manera diversos ajuts en relació amb campanyes de sensibilització en l’àmbit de l’economia circular, de les quals es desprenen les següents: una subvenció de 5.000 euros a ANDESAndorra Energia Sostenible per tal de dur a terme una campanya de sensibilització sobre com l’ús d’eines tecnològiques avançades pot ajudar a l’economia circular i l’eficiència energètica dins del sector serveis. L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Andorrana, d’altra banda, rebrà 5.000 euros més per engegar una altra campanya de sensibilització per reduir en aquest cas el malbaratament alimentari als diferents centres educatius.

A banda d’això, diverses empreses percebran subvencions destinades a llançar estudis i projectes. Pirinenca de Serveis obté així una subvenció de 35.000 euros per a l’impuls d’una instal·lació de compostatge o bioestabilització de matèria orgànica en petites quantitats, mentre que Social Innova, amb 30.000 euros, desenvoluparà el projecte de creació d’un taller artesanal per valorar la llana d’ovella d’Andorra. Ecologia i Tècnica, per la seva banda, rep un ajut de 15.255,50 euros per desenvolupar un estudi de valorització del residu procedent del Centre de Tractament de Residus i finalment, Epika Sports, percebrà 4.092,50 euros per definir una estratègia d’implementació de mesures de circularitat a les cadenes de subministrament de productes.