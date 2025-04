Dinar de germanor

L’Skal Club valora amb Torres la bona acollida de la temporada d’hivern i la preparació del curs estival

Directius de sectors variats com l'hoteler, d'agències de viatges o consultoria han aportat el seu punt de vista sobre temes d'actualitat

L’Skal Club d’Andorra ha celebrat aquest dimarts un nou dinar-col·loqui que s’ha celebrat al restaurant Coure de l’Starc Hotel i que ha comptat amb la participació del titular de la cartera turística, Jordi Torres. La bona valoració de la temporada d’hivern, la pròxima presentació de la temporada d’estiu, les quotes de treballadors temporers o el Cirque du Soleil han estat alguns dels temes que s’han tractat durant la trobada, on els associats participants han tingut l’oportunitat de parlar de forma distesa i directa amb el ministre.

Val a dir que entre els assistents (els quals eren tots socis de l’Skal Club) hi havia directius de diferents sectors com l’hoteleria, el transport de viatgers, la consultoria, així com les agències de viatge i Andorra Turisme. L’acte forma part de les accions que organitza l’Skal Club en favor del turisme i amb l’objectiu de cohesionar el sector.