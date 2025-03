Cost laboral

L’ocupació laboral del 2023 arriba als 42.000 treballadors, amb un clar predomini dels assalariats

El cost laboral mitjà per assalariat se situa en els 31.671 euros, amb un increment destacat en sectors com la informació i comunicacions

Els costos laborals han experimentat un increment significatiu durant el 2023, segons l’últim informe emès pel Departament d’Estadística, amb un total de 42.000 ocupats, dels quals el 80,7% són assalariats (33.896) i el 19,3% no assalariats (8.100). Del primer grup, la majoria (88,2%) es troben sota el règim comú, mentre que el 8,9% tenen contractes temporers o ocasionals. Quant al nivell educatiu, el 50% han completat els estudis obligatoris, el 15% han cursat formació professional, el 13% han assolit el batxillerat i el 22% disposen d’estudis universitaris.

Pel que fa a la remuneració, que inclou sous, primes i pagaments en espècies, la mitjana per assalariat és de 26.833 euros. A més, les cotitzacions socials mitjanes ascendeixen a 4.837 euros per treballador. El cost laboral mitjà per assalariat s’ha situat en 31.671 euros, en contrast amb els 27.090 euros de l’any 2019. En termes globals, el cost laboral brut mitjà és de 32.205,53 euros, mentre que, després de subvencions, el cost net es redueix lleugerament a 32.178,49 euros.

La majoria dels assalariats es concentren en el sector dels serveis, que ocupa 27.534 treballadors, el 81% del total. Dins d’aquest sector, destaquen el comerç, l’hoteleria i les activitats professionals. El sector amb el cost laboral més elevat és el d’informació i comunicacions, amb una mitjana de 45.636 euros per assalariat, seguit de prop per altres sectors tecnològics i professionals. En l’altre extrem, el sector de l’agricultura registra el menor cost laboral, amb 25.442 euros per assalariat.