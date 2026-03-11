Lluís Alsina assumeix la presidència d’Andorran Banking i Xavier Cornella n’ocuparà la vicepresidència

L’assemblea general d’Andorran Banking ha validat aquest dimecres el relleu en la direcció de l’associació que agrupa les entitats bancàries del país, en el marc del sistema de rotació anual previst en els seus estatuts.
A partir d’ara, el conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, passa a ocupar la presidència de l’organització, mentre que el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, assumeix la vicepresidència per a l’exercici 2026.
Amb aquest canvi en la direcció, l’entitat continuarà desenvolupant les línies de treball que s’han fixat com a prioritàries per al sector financer. Entre aquestes, destaquen l’adaptació a la regulació bancària europea, el reforç dels mecanismes de compliment normatiu, la millora dels sistemes de govern corporatiu i el progrés en àmbits com la digitalització o la sostenibilitat.
La nova direcció manté el compromís de reforçar la transparència, la competitivitat i el diàleg amb els actors econòmics i institucionals
Des de l’associació també es posa l’accent en la necessitat de mantenir una relació constant amb els diferents agents institucionals i econòmics. L’objectiu és seguir consolidant la solidesa del sistema financer del país i reforçar-ne la transparència i la capacitat competitiva.
En aquest context, Andorran Banking subratlla la importància del sector bancari dins l’economia del Principat, tant pel seu paper en la confiança dels clients com per la seva contribució a l’estabilitat financera i a l’alineament amb els estàndards internacionals.