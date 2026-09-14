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  • L’IPC s’enfila fins al 4,8% a l’agost impulsat per l’augment dels preus del transport, el vestit i el calçat. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Economia
Estadística

L’IPC s’enfila fins al 4,8% a l’agost impulsat per l’augment dels preus del transport, el vestit i el calçat

La inflació anual creix sis dècimes respecte del mes de juliol, mentre que la subjacent manté una evolució a la baixa i se situa ja en el 3,7%

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) s’ha situat en el 4,8% durant el mes d’agost, sis dècimes per sobre del 4,2% registrat al juliol. En canvi, la inflació subjacent ha seguit una evolució diferent i ha disminuït una dècima, passant del 3,8% del juliol al 3,7% a l’agost, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística.

L’acceleració de la variació anual dels preus s’explica principalment pel comportament del transport, el vestit i el calçat i els aliments i les begudes no alcohòliques. En concret, el grup del transport registra un increment anual del 9,5%, mentre que el vestit i el calçat augmenten un 7,1% i els aliments i les begudes no alcohòliques ho fan un 2,5%.

Pel que fa a l’evolució mensual, els preus han augmentat un 0,5% durant l’agost, impulsats principalment pels grups del transport; l’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles; i els aliments i les begudes no alcohòliques. En sentit contrari, el vestit i el calçat han registrat una variació negativa coincidint amb els darrers dies del període de rebaixes de la temporada d’estiu d’enguany.

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