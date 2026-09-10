Les exportacions de joieria es disparen un 195,3% a l’agost i acumulen un creixement del 75,1% durant tot l’any

Les importacions durant el mes d’agost van assolir un valor de 143,05 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 8,9% respecte del mateix mes de l’any passat. Segons Estadística, entre les partides que presenten una evolució positiva destaquen especialment el transport, amb un augment del 26,1%; l’energia, amb un 28,6%, i el sector industrial, amb un 11,1%. En sentit contrari, l’electrònica és la partida que registra el descens més destacat en termes absoluts entre les que presenten una variació negativa, amb una davallada del 9,5%.
D’altra banda, i durant els primers vuit mesos de l’any, el valor acumulat de les importacions se situa en 1.323,17 milions, un 4,7% més que durant el mateix període de l’any anterior. Entre els grups que registren els increments més destacats hi ha el transport, amb un 9,4% més; la construcció, que augmenta un 24,1%, i la joieria, amb un creixement del 30,7%. Per contra, l’electrònica presenta una disminució del 5,3%, mentre que les importacions de begudes i tabac retrocedeixen un 3,7% en comparació amb l’any passat.
Les importacions durant el mes d’agost van assolir un valor de 143,05 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 8,9% respecte del mateix mes de l’any passat
Pel que fa les exportacions, durant el mes d’agost van sumar 12,09 milions d’euros, fet que representa un increment del 5,4% respecte del mateix període de l’any anterior. Entre els grups amb una evolució positiva destaquen especialment la joieria, la qual registra un augment del 195,3%, i el sector industrial, amb un 106,5% més. En canvi, el transport presenta una disminució del 31,4%, mentre que les exportacions d’electrònica retrocedeixen un 18,8%, sent aquestes les partides amb una variació negativa més destacada en termes absoluts.
En els primers vuit mesos de l’any, el valor total de les exportacions arriba als 128,62 milions d’euros, un 3% més que durant el mateix període de l’any anterior. Entre les partides amb una evolució positiva torna a sobresortir especialment la joieria, amb un increment del 75,1%. En sentit contrari, el grup de diversos registra una disminució del 36,7%, mentre que l’electrònica presenta un descens més moderat, de l’1,1%, respecte de les xifres acumulades durant els primers vuit mesos de l’exercici anterior.