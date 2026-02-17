Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els principals grups que fan disminuir la inflació són el transport, a causa del comportament dels preus dels carburants i lubricants. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Dades d'Estadística

L’IPC del gener es modera fins al 2,6% per la caiguda del transport, mentre l’hoteleria impulsa els preus a l’alça

Els carburants esdevenen els principals factors de contenció, mentre la restauració s’enfila fins al 5,5% i la subjacent se situa en el 3,4%

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de gener s’ha fixat en el 2,6%, una dada que se situa un 0,1% per sota de la registrada al desembre. Segons publica aquest dimarts el departament d’Estadística, els principals grups que fan disminuir la inflació són el transport, que decreix quatre dècimes (-1,2%) a causa del comportament dels preus dels carburants i lubricants, i els aliments i les begudes no alcohòliques, que baixen quatre dècimes (1,7%) pel comportament en el preu del peix i del pa i els cereals.

Per contra, el principal grup que contribueix a augmentar la inflació és l’hoteleria i la restauració, que presenta un creixement de vuit dècimes, situant-se en el 5,5%, degut, principalment, a l’augment dels preus dels restaurants, cafès i establiments similars. Pel que fa a la inflació subjacent, la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els frescos, durant el gener se situa en el 3,4% (3,1% al desembre), vuit dècimes per sobre de l’IPC registrat. Quant a la resta dels grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual de l’índex de preus dels productes petroliers, que passa del -4,9% al 9,2%.

En relació amb els països veïns, l’IPC d’Espanya al gener arriba al 2,3%, sis dècimes per sota de la variació registrada al desembre (2,9%), mentre que l’IPC avançat de França al gener és del 0,3%, una dada que, en cas de confirmar-se, disminuirà cinc dècimes respecte de la variació registrada el mes anterior (0,8%).

L’IPC avançat de gener se situa en el 2,5% i apunta a una moderació de la inflació respecte al desembre del 2025

Cinca alerta que, si s'esgota el Fons de Reserva, l'Estat podria haver d'assumir aportacions de fins a 400 milions anuals
El CES del Pas planteja que, si Govern dona llum verda als ERTO, siguin a empreses d'entre un i deu treballadors
Els demandants en recerca pugen un 13,6% al gener fins a 225 persones mentre baixen les ofertes de feina

Cinca alerta que, si s'esgota el Fons de Reserva, l'Estat podria haver d'assumir aportacions de fins a 400 milions anuals
El CES del Pas planteja que, si Govern dona llum verda als ERTO, siguin a empreses d'entre un i deu treballadors
Els demandants en recerca pugen un 13,6% al gener fins a 225 persones mentre baixen les ofertes de feina
