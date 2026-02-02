L’IPC avançat de gener se situa en el 2,5% i apunta a una moderació de la inflació respecte al desembre del 2025

La variació interanual estimada de l’índex de preus al consum (IPC) del mes de gener del 2026 se situa en el 2,5%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquesta dada representa una estimació prèvia que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de dues dècimes respecte a l’IPC del mes de desembre del 2025, que es va situar en el 2,7%.
El comportament de l’indicador avançat respon principalment al decreixement dels preus del grup de transports, que ha estat el factor amb més incidència en l’evolució a la baixa de la inflació. Amb un impacte menor, també hi han contribuït els descensos registrats en els grups d’alimentació i begudes no alcohòliques i d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.
La inflació podria moderar-se després de mesos a l’alça si es confirmen les dades avançades del mes de gener
Pel que fa a l’entorn proper, l’IPC avançat del mes de gener del 2026 a Espanya se situa en el 2,4%. En cas de confirmar-se aquesta xifra, representaria una reducció de cinc dècimes en relació amb la variació interanual registrada el mes de desembre del 2025, que era del 2,9%.
Quant a França, l’IPC avançat corresponent al mes de gener del 2026 encara no s’ha fet públic. Està previst que les dades es donin a conèixer el pròxim 3 de febrer del 2026, fet que permetrà completar la comparativa amb els principals països veïns.