  • El comportament de l’indicador avançat respon principalment al decreixement dels preus del grup de transports, | Marvin Arquíñigo
Evolució dels preus

L’IPC avançat de gener se situa en el 2,5% i apunta a una moderació de la inflació respecte al desembre del 2025

L’indicador preliminar mostra una baixada de dues dècimes impulsada sobretot pel descens dels preus del transport i de l'alimentació

La variació interanual estimada de l’índex de preus al consum (IPC) del mes de gener del 2026 se situa en el 2,5%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquesta dada representa una estimació prèvia que, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de dues dècimes respecte a l’IPC del mes de desembre del 2025, que es va situar en el 2,7%.

El comportament de l’indicador avançat respon principalment al decreixement dels preus del grup de transports, que ha estat el factor amb més incidència en l’evolució a la baixa de la inflació. Amb un impacte menor, també hi han contribuït els descensos registrats en els grups d’alimentació i begudes no alcohòliques i d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.

La inflació podria moderar-se després de mesos a l’alça si es confirmen les dades avançades del mes de gener

Pel que fa a l’entorn proper, l’IPC avançat del mes de gener del 2026 a Espanya se situa en el 2,4%. En cas de confirmar-se aquesta xifra, representaria una reducció de cinc dècimes en relació amb la variació interanual registrada el mes de desembre del 2025, que era del 2,9%.

Quant a França, l’IPC avançat corresponent al mes de gener del 2026 encara no s’ha fet públic. Està previst que les dades es donin a conèixer el pròxim 3 de febrer del 2026, fet que permetrà completar la comparativa amb els principals països veïns.

El PS proposa indexar tots els salaris a l’IPC per garantir el poder adquisitiu davant l’augment del cost de la vida

