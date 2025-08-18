L’IPC baixa lleugerament al juliol i se situa en el 2,2% com a resultat de les variacions en els grups de béns i serveis

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de juliol s’ha fixat en el 2,2% –una xifra que baixa lleugerament respecte del juny (2,4%)–, com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’IPC. Així, i tal com publica aquest dilluns Estadística, els principals grups que han fet disminuir la inflació han estat, per una banda, el de vestit i calçat, amb una disminució de tres punts i cinc dècimes (-4,2%), a causa de la baixada dels preus de la roba respecte del mateix mes de l’any anterior, i, de l’altra, al grup de béns i serveis diversos, el qual presenta una disminució de tres dècimes (+3,6%) a causa del descens en els preus dels efectes personals.
Per contra, el principal grup que ha fet augmentar la inflació ha estat el d’aliments i begudes no alcohòliques, que presenta un increment de tres dècimes (+2,1%) a causa de l’augment en els preus de la llet, el formatge i els ous. Pel que fa a la inflació subjacent (variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos), durant el juliol la variació anual se situa en el 2,7% (3% al juny), cinc dècimes per sobre de l’IPC registrat. Quant a la resta de grups especials, cal destacar l’augment de la variació anual dels índexs de preus de l’energia, que passa del -4,4% al -3,9%.
En comparació amb els països veïns, l’IPC d’Espanya al juliol s’ha fixat en el 2,7%, quatre dècimes per sobre a la variació registrada al juny. Per la seva banda, el de França s’ha situat en l’1%, el mateix nivell que ja va registrar el mes anterior.