L’IPC avançat del gener es manté en 2,6%, quatre dècimes per sota del d’Espanya

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes de gener s’ha fixat en el 2,6%, segons el càlcul de l’indicador avançat fet públic aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Val a dir que aquest indicador representa un càlcul previ segons el qual, en cas de confirmar-se, es mantindria al mateix nivell respecte de l’IPC avaluat al desembre (2,6%).

Cal ressaltar que aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l’augment dels preus del grup d’aliments i begudes no alcohòliques, compensat per la disminució dels preus dels grups d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, així com del de vestit i calçat.

Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya del mes de gener se situa al 3%. En cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de desembre. Per altra part, l’IPC avançat de França s’ha situat en l’1,4%, sent aquest més baix que el d’Andorra i Espanya. Així, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a la variació registrada al mes de desembre.