  • L'IPC es manté a l'agost. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estabilitat en els preus

La inflació es manté al 2,2% a l’agost, amb l’IPC marcat per l’encariment de les assegurances i amb caiguda del calçat

La inflació subjacent se situa en el 2,6%, mentre que Espanya i França mostren evolucions diferenciades en el registre dels seus índexs

L’Índex de Preus de Consum (IPC) d’agost ha registrat una variació anual del 2,2%, una xifra idèntica a la de juliol, segons dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. El comportament de l’indicador ha estat marcat principalment pel grup de béns i serveis diversos, que ha experimentat un repunt del 4,2%, sis dècimes més que fa un any, degut sobretot a l’increment dels preus de les assegurances. En canvi, el sector de vestit i calçat ha presentat un descens del 4,4% en relació amb l’agost de 2024, fruit de la reducció dels preus de la roba.

Pel que fa a la inflació subjacent —que exclou productes energètics i frescos—, s’ha situat en el 2,6%, una dècima menys que al juliol, i quatre dècimes superior a l’IPC general. Entre els grups especials, destaca l’avenç dels productes petroliers, que passen d’una variació anual del -7% al -5,7%. En comparació internacional, Espanya ha registrat una inflació del 2,7% a l’agost, la mateixa taxa del mes anterior, mentre que França ha reduït una dècima la seva variació, fins al 0,9%.

