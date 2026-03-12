L’índex de confiança empresarial creix de forma moderada al quart trimestre de l’any 2025 fins als 102,62 punts

L’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) durant el quart trimestre del 2025 arriba als 102,62 punts, fet que suposa un augment de l’1,65% respecte del trimestre anterior, reflectint una millora moderada de la confiança empresarial en termes trimestrals. Pel que fa als sectors d’activitat, l’evolució trimestral és desigual. El sector agrícola (60%) i els serveis (2,36%) presenten els augments més destacats, mentre que la construcció (1,52%) experimenta un lleu retrocés i la indústria (4,99%) mostra un comportament clarament negatiu.
En termes anuals, respecte al quart trimestre del 2024, l’índex global mostra un descens del 2,69%. Igualment, el comportament per sectors és heterogeni: només l’agricultura (14,42%) presenta una variació anual positiva. En canvi, els serveis (1,8%), i especialment la indústria (6,2%) i la construcció (5,57%), registren descensos significatius, amb una tendència negativa més accentuada en aquest darrer sector.
Així mateix, durant el quart trimestre de l’any passat, la confiança empresarial ha mostrat un comportament heterogeni entre els diferents sectors d’activitat, amb una tendència global positiva respecte al trimestre anterior (1,65%). Pel que fa a les evolucions positives, l’agricultura (60%) i l’hostaleria (16,63%) registren els increments més significatius, reflectint una millora notable de la confiança en aquests àmbits.
També destaquen les activitats professionals i administratives (5,64%) i el transport i emmagatzematge (3,77%), que contribueixen favorablement a la variació global. En menor mesura, l’educació i sanitat (0,94%) i la informació i comunicacions (0,26%) presenten creixements moderats.