El Fons de Reserva de Jubilació assoleix un nou màxim històric enfilant-se fins als 1.860 milions d’euros

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) acumula des de principis d’any una rendibilitat del 2,05% i els actius assoleixen un nou màxim històric de 1.860,3 milions d’euros. En aquest sentit, i segons es desprèn de l’informe mensual publicat per la institució, durant el febrer s’ha registrat una rendibilitat positiva del 0,52%, amb la renda variable europea i la renda fixa com a principals contribuïdors.

De nou, les dades confirmen la solidesa del fons, que manté una tendència positiva a llarg termini, amb una rendibilitat del 14,75% en els darrers tres anys i del 29,15% en els últims 10.

A banda d’això, també expliquen que la renda variable americana ha patit correccions afectades per caigudes de les grans companyies tecnològiques i per unes dades macroeconòmiques que apunten a un alentiment del consum i un menor ritme de creixement econòmic. Així, i com a darrer apunt, cal destacar que la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ supera la inflació andorrana, tal com estableix l’objectiu marcat per llei.