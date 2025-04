Revisió anual del Fons

L’FMI destaca el creixement d’Andorra però adverteix riscos estructurals a mitjà termini

L’organisme internacional eleva la previsió de creixement del PIB al 3,4% per al 2024, però insta a impulsar reformes en pensions i sanitat

L’economia andorrana manté una trajectòria de creixement sòlida i resilient. Així ho reflecteix l’Informe definitiu del Fons Monetari Internacional (FMI) corresponent a l’any 2025, publicat aquest divendres, en què l’organisme internacional subratlla que el Principat continua creixent per sobre del seu potencial.

Segons el document, l’activitat econòmica ha estat impulsada principalment pel dinamisme del sector turístic i dels serveis, així com pels bons resultats del sistema bancari. Inicialment, l’FMI havia estimat un augment del Producte Interior Brut (PIB) real del 2,1% per a l’any 2024, però les dades més recents eleven aquesta previsió fins al 3,4%. Al mateix temps, la inflació s’ha moderat i es va situar al 2,6% a finals de 2024, malgrat la persistència de tensions al mercat laboral.

L’informe remarca que Andorra gaudeix d’una posició macroeconòmica sòlida, amb un superàvit fiscal mantingut, un endeutament públic moderat i un superàvit per compte corrent estimat del 15,1% del PIB aquest any. No obstant això, l’FMI adverteix que “a mitjà termini, l’envelliment de la població, l’impacte del canvi climàtic sobre el turisme d’hivern i l’estancament del PIB per càpita poden comprometre el creixement i tensionar la sostenibilitat fiscal”. Per aquest motiu, insta les autoritats a aprofitar el context favorable per impulsar “reformes estructurals ambicioses” que reforcin la resiliència i augmentin el creixement potencial.

Pel que fa a la política fiscal, el pressupost per al 2025 adopta un enfocament prudent, amb un dèficit previst de l’1% del PIB. Tot i això, el Fons anticipa un “superàvit modest” del 0,3%. L’organisme destaca la priorització del pressupost en àrees com la sanitat, l’habitatge, l’educació i la protecció del poder adquisitiu. També remarca la urgència de completar la reforma del sistema de pensions, davant d’un augment projectat dels seus costos, i de continuar avançant en la reforma sanitària per controlar despeses a llarg termini.

El sistema financer del país també rep una valoració positiva. L’FMI subratlla que el sector bancari andorrà presenta “nivells elevats de capital i liquiditat”, amb un model enfocat al negoci internacional. En aquest sentit, considera adequada “l’activació progressiva d’un coixí de capital contracíclic” per reforçar la resiliència del sistema. A més, recomana enfortir la supervisió financera, especialment en matèria de riscos de liquiditat i l’aplicació del marc de resolució bancària.

En matèria mediambiental, el Fons destaca que l’alta exposició del turisme al canvi climàtic obliga a anticipar una estratègia d’adaptació i fomentar alternatives econòmiques sostenibles. En paral·lel, l’organisme fa èmfasi en la necessitat de continuar enfortint el marc de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, especialment en relació amb actius digitals i fluxos transfronterers. Finalment, l’informe reconeix els avenços assolits per Andorra en l’àmbit estadístic i manifesta el seu “suport continuat per tancar les bretxes estadístiques i enfortir la capacitat tècnica en la gestió de dades econòmiques”.