Gestió salarial del personal administratiu

L’Executiu avalarà demà la proposta per a l’estudi de les graelles salarials de la Funció Pública

Chato deixa clar que la proposta situarà les remuneracions per sota dels preus de mercat i que en 15 dies, si s'accepta, es traslladarà als sindicats

La necessitat de revisar les retribucions dels treballadors públics és un assumpte que, segons ha decidit el Govern, ha quedat subjecte a la resposta d’un estudi que ha encarregat externament a l’empresa People Matters, com bé ha revelat avui i per a aquest mitjà el president en funcions del Sindicat del personal adscrit a l’administració general (Sipaag), Salustià Chato, apuntalant que demà la proposta es presenta de manera oficial únicament a l’Executiu i “perquè els ministres validin així la seva viabilitat econòmica”, per a més endavant posar-se a les mans dels altres agents involucrats.

“Ens van deixar clar que aquesta anàlisi posarà les graelles salarials per sota dels preus de mercat”, ha informat sobre la qüestió el portaveu dels sindicalistes. De manera que una vegada el Govern estudiï aquest informe que se li farà arribar justament aquest dimecres, “ens brindaran tot seguit, no sé si de forma grupal o individual, com queda la proposta definitiva perquè nosaltres, els sindicats, hi podem afegir una contra resposta“, matisa Chato. Quant als terminis, els quals, segons el president del Sipaag, “s’estan acomplint en tot el procés” després de la reunió al febrer amb el cap de Govern, Xavier Espot, “s’espera uns 15 dies perquè el Govern pugui esclarir si valida aquesta proposició”.

Altrament, i sobre les paraules de la ministra de Funció Pública i Afers Socials, Trini Marín, el passat mes de març on va admetre que la graella salarial dels treballadors públics “es va congelar fa 17 anys i que des d’aquest punt no s’ha registrat cap increment”, Chato exclama que “això és un fet, el qual no revesteix el caràcter d’una interpretació perquè és objectiu”, deslligant que encara no s’ha fet la regulació al respecte. La ministra també va fer referència en aquella compareixença que “enguany es preveu aprovar definitivament el reglament de carrera”, una proposta que segons el responsable del Sipaag s’espera aconseguir, “tot i que no serà fins a la segona meitat d’any quan ens la presentin“.

Deixant clar així que l’estudi de People Matters ha pogut contrastar que els salaris del personal administratiu “estan per sota d’altres institucions públiques”, ara la part important la contempla saber quin serà l’import de dit anàlisi i fins a quin punt l’Executiu està disposat a pagar pel mateix, “sense poder estimar-se el seu cost exacte perquè és un tema d’una certa complexitat amb càlculs molt acurats pel mig”, remarca Chato a EL PERIÒDIC sobre el disseny de la proposta.

Ha estipulat que aquest ha passat primer per Funció Pública i avaluat ara queda en mans del Govern i de la seva viabilitat financera. Com a darrer apunt, el responsable dels sindicalistes de l’administració general fa saber que la comunicació amb Govern “ha estat sempre transparent i fluida” i que per aquest motiu espera que la congelació dels salaris retorni aviat al seu 100%.