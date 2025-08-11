L’execució del pressupost de despeses del sector públic ha estat de 287,67 milions d’euros en el primer semestre

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 287,67 milions d’euros per al primer trimestre del 2025, la qual cosa representa un increment 17,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d’Estadística, l’execució dels ingressos ha estat de 316,66 milions d’euros, xifra que es tradueix en un augment del 10,3% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al primer trimestre de l’any, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d’un superàvit de 38,11 milions d’euros (33,8% menys) i el resultat de caixa ha estat d’un superàvit de 33,57 milions d’euros, amb un decrement del 36,8% respecte al primer trimestre de l’any passat. Per la seva banda, el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 28,99 milions d’euros, amb un decrement del 31,3% respecte al primer trimestre de l’any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 146,78 milions d’euros per al primer trimestre del 2025, amb un increment del 22,8% respecte al primer trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als ingressos, amb les mateixes consideracions, l’execució ha estat de 285,36 milions d’euros, un 11,4% més respecte al primer trimestre de l’any anterior. Quant als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 147,71 milions d’euros (2,8% menys), pel resultat de caixa, un superàvit de 143,17 milions d’euros (3% menys) i pel resultat pressupostari, un superàvit de 138,59 milions d’euros (1,4% més).