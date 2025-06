Tensions internacionals

L’escalada entre Iran i Israel sacseja el mercat del petroli i amenaça amb nous repunts de preus i incertesa global

El conflicte geopolític impacta en la cotització del cru i podria tenir efectes directes sobre els preus dels carburants a Andorra

El conflicte obert entre Iran i Israel ha tornat a posar en tensió els mercats energètics internacionals. Els atacs israelians sobre infraestructures militars i nuclears iranianes han provocat una forta reacció en la cotització del petroli Brent, que va arribar a enfilar-se entre un 7% i un 11%, assolint valors al voltant dels 74 dòlars per barril, els més alts de les darreres setmanes.

Amb tot, els missatges de desescalada procedents de Teheran han permès una lleugera correcció a la baixa en els darrers dies, tot i que la incertesa es manté. Analistes de referència apunten que el desenvolupament del conflicte serà clau per determinar l’evolució del preu del cru en els pròxims mesos.

Si la crisi no afecta infraestructures estratègiques com l’Estret d’Ormuz —per on transita gairebé un terç del petroli mundial—, els experts estimen que els preus podrien estabilitzar-se en una forquilla d’entre 75 i 80 dòlars. No obstant això, si l’enfrontament s’agreuja i s’estén a punts sensibles com la terminal petroliera de Kharg Island o si Iran opta per bloquejar el pas marítim, el Brent podria escalar fins als 90 o fins i tot als 130 dòlars per barril, segons recullen informes recents del Financial Times i The Economist.

A més del preu del cru, la tensió geopolítica ja ha tingut efectes col·laterals en l’augment dels costos de transport marítim i en les primes de risc associades a les operacions de comerç energètic. Tot plegat contribueix a mantenir la pressió sobre els preus, fins i tot sense interrupcions immediates en el subministrament.

Impacte al Principat

Aquestes oscil·lacions tenen un impacte directe sobre els consumidors andorrans. Segons estimacions, una pujada de 10 dòlars en el preu del barril pot traduir-se en un increment de 4 a 8 cèntims per litre als sortidors. Si l’augment es consolida, el preu final s’ajustaria progressivament. Actualment, el litre de gasolina a Andorra es troba entre 1,45 i 1,50 euros, però en escenaris més tensos, amb el Brent voltant els 90 o 100 dòlars, els preus podrien situar-se entre 1,60 i 1,65 euros, especialment si s’incrementen també els costos logístics i el gasoil.

Riscos econòmics globals

Els bancs centrals segueixen amb preocupació l’evolució de la crisi, ja que un repunt sostingut dels preus del petroli podria alimentar una nova onada inflacionària i condicionar les previsions de rebaixa de tipus d’interès als Estats Units i a Europa.

Tot i la lleugera estabilització actual, els mercats es mantenen molt sensibles als esdeveniments imprevistos. Els pròxims dies podrien ser determinants per saber si la tendència s’encamina cap a la calma o si el món entra en una nova fase de volatilitat energètica.