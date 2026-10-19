Les vendes del comerç al detall creixen un 3,4% durant l’agost pels carburants, malgrat la caiguda d’altres productes

L’índex general de vendes a preus corrents en el comerç al detall ha registrat una pujada del 3,4% durant el mes d’agost. Segons Estadística, això s’explica per l’augment de les vendes de carburants, el qual ha estat del 38,4%, mentre que el grup d’alimentació creix un 0,2% i l’agrupació de la resta de productes cau un 5,4% respecte de fa dotze mesos.
El creixement interanual se situa en el 0,2% si s’elimina l’efecte dels preus. Per tipus de productes, els aliments cauen un 2,2%, mentre que la resta de productes també descendeix un 8,4% i l’agrupació de carburants experimenta un augment del 13,1%.
Respecte al mercat laboral, el personal ocupat en el sector ha experimentat un increment interanual del 4,8%. Pel que fa a l’estructura de l’ocupació, aquesta es manté estable, amb una major presència femenina, que representa el 62,6%, i una elevada taxa de contractació a jornada completa, que suposa el 84,3%.