Les vendes de les grans superfícies mantenen la tendència a l’alça i creixen un 3,4% durant el passat mes de juny

L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials va augmentar un 3,4% el juny en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. L’evolució, però, va ser diferent segons el tipus de producte, ja que mentre les vendes d’alimentació van registrar una davallada interanual del 2,8%, la resta de productes van experimentar un creixement de l’11,5%. Val a dir, però, que en comparació amb el mes anterior, l’índex general de vendes va disminuir un 2,2% respecte al maig del 2026.
Pel que fa a l’evolució a preus constants, eliminant així l’efecte dels preus, les vendes de les grans superfícies van créixer un 0,3% en termes interanuals durant el juny. Novament, el comportament va ser desigual entre les diferents categories de productes, amb una disminució del 5,1% en alimentació i un increment del 7,9% en la resta de productes. Les taxes registrades a preus constants se situen per sota de les observades a preus corrents a causa de l’efecte dels preus. D’aquesta manera, mentre l’índex general a preus corrents presenta un augment interanual del 3,4%, una vegada eliminat aquest component el creixement es redueix fins al 0,3%.
Ocupació
L’ocupació de les grans superfícies comercials també va registrar una evolució positiva en termes interanuals, amb un augment del 3,1% respecte al juny del 2025. Les dones continuen concentrant la major part de l’ocupació en aquests establiments, amb un 65,1% del total, mentre que els homes representen el 34,9% restant. En concret, el nombre de dones ocupades va créixer un 7,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que el d’homes va registrar una disminució de l’11,6%. Pel que fa al tipus de jornada, el 91,1% del personal de les grans superfícies treballa a temps complet i el 8,9% restant ho fa a temps parcial.