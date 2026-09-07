Govern podrà gastar fins a 834,8 milions d’euros el 2027, amb una despesa corrent que podrà créixer un 10,8%

El Govern general fixa en 834,8 milions d’euros l’objectiu de despesa permesa per a l’exercici 2027, mentre que estableix en el 28,1% del PIB l’objectiu d’endeutament. Així consta en l’edicte publicat aquest dilluns al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el qual fa públics els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal per a l’any vinent.
El document, signat el 2 de setembre, estableix els paràmetres que l’Administració general haurà de tenir en compte en l’elaboració i el seguiment del seu marc pressupostari per al 2027. Pel que fa a la despesa corrent o de funcionament, l’objectiu fixa una taxa de creixement del 10,8%. Aquest percentatge se situa per sobre de la taxa de referència de creixement del PIB nominal, que és del 4,8%.
El document, signat el 2 de setembre, estableix els paràmetres que l’Administració general haurà de tenir en compte en l’elaboració i el seguiment del seu marc pressupostari per al 2027
Tot i superar aquest límit de referència, l’edicte considera complerta la regla de despesa corrent prevista a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (LSEPF), ja que s’aplica el mecanisme alternatiu previst en la mateixa normativa.
Aquest mecanisme pren com a referència la inversió real liquidada en relació amb la liquidació del pressupost total, excloses les variacions d’actius i passius financers. Per al 2027, la ràtio prevista és del 10,6%, per sobre de la mitjana del 6,9% corresponent als comptes generals dels cinc darrers exercicis aprovats per l’Executiu, del 2021 al 2025.
L’edicte assenyala també que les taxes de referència del creixement del PIB nacional anual entre el 2024 i el 2027 són les publicades pel Departament d’Estadística. Els objectius publicats corresponen a l’Administració general i es publiquen de manera separada dels que afecten els comuns, d’acord amb la normativa sobre sostenibilitat financera, finances públiques i finances comunals, informa l’ANA.