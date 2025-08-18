Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Creixen les vendes a les grans superfícies.
Índex general de vendes

Les vendes d’alimentació pugen un 9% al mes de juny, mentre que en la resta de productes cauen un 8,6%

L'índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha experimentat un ascens del 0,7% entre els mesos de maig i juny

L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha experimentat un ascens del 0,7% durant el juny si es compara amb les xifres del mes anterior. D’aquesta manera, si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta de productes, la categoria d’alimentació ha patit una variació positiva del 9%, mentre que la resta de productes han caigut un 8,6%.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l’índex general corresponent al juny cau un 0,9% respecte del mes anterior, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes del calendari.

Quant a l’índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte dels preus, al juny baixa un 1,8% en relació amb el mes anterior. En aquest sentit, la categoria d’alimentació s’incrementa un 6,9%, mentre que la resta de productes cauen un 11,2%. Així, la magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents disminueix per l’efecte negatiu dels preus.

En relació amb l’índex d’ocupació, durant el juny les grans superfícies del comerç al detall han experimentat una variació negativa del 5% en comparació el mateix mes de l’any anterior i un creixement del 0,7% respecte de l’enregistrat al maig. Gran part d’aquesta caiguda es deu a la reubicació del personal ocupat en altres establiments de menor superfície.

Per gènere del personal, el 60,5% correspon al gènere femení i el 39,5% restant al masculí, una distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si es comparen aquestes dades amb el mateix període de l’any anterior, es pot veure com la proporció de dones ocupades en aquest tipus d’establiments decreix (3,4% menys). D’altra banda, la proporció d’homes ocupats experimenta una variació positiva del 5,7%.

Finalment, cal destacar que la jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials es distribueix entre el 89,9% que té una jornada a temps complet i el 10,1% restant dels ocupats que gaudeix d’una jornada laboral a temps parcial.

