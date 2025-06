Disparitat salarial

La diferència entre els sous del sector públic i privat s’accentua: des dels 4.000 euros fins als 1.700

Estadística demostra que els policies i bombers són els millors pagats, mentre que el comerç i l'hoteleria perceben menys de la meitat que ells

El Govern i els sindicats de la funció pública es troben actualment, i durant tot aquest mes, en plena negociació per a la revaloració salarial. En aquest sentit, la setmana passada, el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, juntament amb els ministres de tutela corresponents, iniciaven una ronda de contactes amb els diferents representants dels cossos de l’administració per exposar el plantejament inicial de l’Executiu per a la revisió dels salaris públics, com amb els sindicats de Policia i Ensenyament Públic.

Sota aquest context, les dades oficials més recents d’Estadística de salaris públics evidencien que els policies són els que més cobren amb una mitjana de 4.069 euros al mes, seguits dels bombers, amb 4.012 euros. Els penitenciaris, d’altra banda, cobren una mitjana de 3.762 euros, els duaners de 3.704, i els banders de 3.488. Els altres tres grups es troben per sota dels tres mil euros de mitjana.

Concretament, els empleats de la Justícia estan en 2.912, els d’Ensenyament en 2.955 i els del cos general en 2.858 euros. De forma que si es comparen amb el sector privat, cal tenir en compte que els salaris més habituals, si s’analitzen sectors com el comerç o l’hoteleria, ronden entre els 1.700 i els 1.800 euros mensuals, uns imports que es troben molt lluny dels que es cobren entre el funcionariat. A més, es tracta d’una diferència de sous que no fa més que augmentar.

En un inici, el Govern planteja un increment salarial consolidat per al cos funcionarial d’entre l’1 i el 8% en funció de l’antiguitat dels funcionaris (de l’1% per aquells que treballin entre un i dos anys a l’administració, amb increments graduals de fins al 8% per als treballadors amb més de 15 anys a la funció pública), una mesura que vol compensar la interrupció de la compensació del complement per la gestió de l’acompliment (el GADA) i que implicaria una despesa de 5 milions d’euros anuals. Sabent, a més, que caldria sumar el cost que suposarà la revisió generalitzada de totes les graelles per guanyar competitivitat salarial.

D’aquesta manera, des dels cossos especials uniformats, però, reclamen que aquesta nova graella salarial per compensar el GADA vagi del 2% per als funcionaris més novells fins al 12% per a aquells treballadors que porten més de 15 anys de trajectòria a l’administració. A banda d’això i, per contra, al que proposa l’Executiu, demanen un pagament retroactiu des del gener i no des del mes de juliol tal com s’ha plantejat inicialment. Aquesta contraproposta a l’alça dels percentatges se centra en els resultats de l’estudi elaborat per People Matters, un treball on es constata que els salaris se situen per sota del que pertocaria. D’altra banda, els funcionaris també reclamen un nou càlcul sobre l’antiguitat i que es tinguin en compte els mesos treballats el 2025 i no es compti només a partir del mes de gener.