Les rebaixes d’estiu impulsen les vendes del Principat, en un juliol desigual i marcat per la moderació de la inflació

Les rebaixes d’estiu han tornat a dinamitzar l’activitat comercial a Andorra, especialment durant la segona quinzena de juny i el mes de juliol. Així ho constaten diversos establiments del Principat, els quals assenyalen un augment en la facturació respecte al mateix període de l’any passat, tot i que el comportament del consumidor ha estat desigual i marcat per un context de moderació en la inflació.

Segons dades publicades pel Departament d’Estadística, l’índex de preus al consum (IPC) avançat del mes de juliol se situa en el 2,2%, dues dècimes per sota del 2,4% registrat al juny. Aquesta lleugera desacceleració s’atribueix principalment a la caiguda de preus en textil i calçat, una evolució habitual durant les rebaixes estiuenques.

En aquest context, des del PERIÒDIC, hem parlat amb diferents comerços del país per conèixer amb més detall quin balanç fan de la temporada d’estiu fins a dia d’avui. En aquest sentit, una de les encarregades d’una botiga de moda reconeix que l’inici de les rebaixes, a finals de juny, va ser positiu, però que després “ha baixat una mica la fluència de gent” i que, tot i mantenir descomptes, el juliol “no ha estat el millor mes”. No obstant això, pondera que “tampoc ha estat el pitjor, però esperàvem una mica més de gent”, afegeix, tot recordant que habitualment és l’agost el més fort per a les vendes.

Des d’un altre establiment apunten que les rebaixes han tingut bona acollida i que, tot i que “molta gent està de vacances o viatja fora del país, els agrada emportar-se alguna cosa nova per a les vacances”. En aquest sentit, productes com els banyadors han funcionat molt bé, especialment des que es van començar a aplicar descomptes a finals de juny. “S’ha notat més moviment en comparació amb altres mesos”, expliquen des d’un altre comerç.

Per la seva banda, un dels grups de botigues de tèxtil més importants del país destaca que el juliol ha estat positiu en termes generals: “Estem satisfets pel que fa a facturació. No és un increment espectacular, però és prou significatiu dins la tendència que portàvem, que era força plana”. Des d’aquesta empresa, que va iniciar les rebaixes privades a mitjans de juny i les generals el dia 20, afirmen que “els descomptes han estat més agressius que l’any passat, amb ofertes de fins al 60% en alguns casos”, un fet que ha influït clarament en l’augment de les vendes.

A més, vinculen l’augment de vendes amb l’afluència de visitants que ha generat el Cirque du Soleil al llarg de tot el juliol. “No ho podem demostrar, però sí que es nota un cert impacte pel turisme i els esdeveniments”, expliquen. Malgrat tot, admeten que “no ha estat un juliol per tirar coets”, però valoren positivament l’evolució respecte als mesos anteriors.

Amb les rebaixes previstes fins al 31 d’agost i un mes d’agost que tradicionalment representa un dels períodes més forts per al comerç, el sector manté l’optimisme contingut. Ara bé, tot dependrà de si es manté l’afluència de visitants i si el comportament del consumidor continua responent a les promocions de temporada.