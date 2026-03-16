Les noves hipoteques creixen un 38,4% el 2025, amb Escaldes-Engordany registrant el més elevat amb un 119%

L’any 2025, i en termes globals, les hipoteques noves concedides van registrar un augment del 38,4% respecte de l’any 2024, segons el Departament d’Estadística, passant de 769 a 1.064. En aquest sentit, destaca el creixement del nombre d’hipoteques concedides a les parròquies d’Escaldes-Engordany (119,0%), Canillo (71,4%), Ordino (55,2%) i la Massana (51,7%), mentre que Andorra la Vella és l’única que presenta una disminució (17,3%).
També en termes generals, hi va haver un creixement del 37,5% de les concedides per a ús residencial, tipus d’hipoteques que inclouen habitatges de primera o segona residència. En detall, les parròquies amb més hipoteques concedides per a ús residencial van ser Canillo, la Massana, Encamp i Escaldes-Engordany, amb 182, 169, 166 i 164. De fet, totes van presentar variacions positives, a excepció d’Andorra la Vella, que va registrar una disminució. Quant al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, va registrar un creixement del 47,1%.
Globalment, l’any 2025 es va observar un increment del 102,1% del valor de les hipoteques concedides respecte del 2024, amb uns 831,7 milions d’euros concedits. Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, l’import màxim concedit va correspondre a la capital, amb gairebé 191 milions d’euros.
L’any 2025 es va observar un increment del 102,1% del valor de les hipoteques concedides respecte del 2024, amb uns 831,7 milions d’euros concedits
Pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, aquest va experimentar un augment del 65,3%. En aquesta línia, destaca especialment Escaldes-Engordany, amb un creixement del 184,0%, mentre que a Andorra la Vella el valor de les hipoteques concedides va registrar una disminució de l’11,5%. Igualment, s’observava un augment en sis de les set parròquies. D’altra banda, el valor de les hipoteques per a altres usos es va situar en 445,7 milions d’euros.
Altres dades
El tipus de demandant fa referència al titular de la hipoteca concedida. En aquest sentit, van destacar clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (90,3% enfront del 9,7% l’any 2025). L’edat mitjana dels titulars dels préstecs, quan es tracta de persones físiques amb hipoteques concedides, va ser de 40,2 anys.
Pel que fa al tipus d’interès mitjà pagat durant el període analitzat de les hipoteques en curs l’any 2025, aquest es va sitar en el 3,7795%. Finalment, respecte a la quota mensual mitjana total pagada (ús residencial i altres usos) de les hipoteques en curs, aquesta es va situar en 2.255 euros, mentre que la mitjana per a ús residencial va ser de 1.394 euros.