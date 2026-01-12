Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Creixen les matriculacions durant l'any passat. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

Les matriculacions s’incrementen gairebé un 11% durant l’any 2025 i s’acaben enfilant més enllà de les 5.400

Totes les categories mostren variacions positives, sent el grup d'altres i camions i camionetes els que més amb un 66,7% i un 20,4%, respectivament

Les matriculacions de vehicles durant l’any 2025 han estat 5.452, un 10,8% més en comparació amb l’any anterior, en el qual es van matricular 4.920 vehicles. Segons publica el Departament d’Estadística, totes les categories mostren variacions positives: els turismes pugen en 368 unitats (10,7%), els camions i les camionetes en 91 unitats (20,4%), el grup d’altres en 58 unitats (66,7%) i les motocicletes i els ciclomotors en 15 unitats (1,6%).

Durant l’any passat, i en comparació amb el mateix termini anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles de gasolina (4,1%). Per contra, destaquen amb variacions positives els vehicles híbrids de gasolina no endollable (55,9%) i els vehicles elèctrics 100% (32,9%).

Destaca l’augment dels vehicles híbrids de gasolina no endollable i els vehicles elèctrics 100%

D’altra banda, les matriculacions durant el mes de desembre s’han enfilat fins a les 484, una dada que suposa un increment del 12% respecte del mateix mes de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives els camions i les camionetes (27,8%), els turismes (20,2%) i el grup d’altres (20%). Per contra, les motocicletes i ciclomotors (39,1%) presenten una variació negativa. D’aquestes 484 matriculacions totals, 323 corresponen a vehicles nous i 161 a vehicles importats de l’estranger.

Aquest mes ha tingut una variació positiva els vehicles de gasoil, amb un 20%. Per contra, els de gasolina, amb un 9,6%, presenten una variació negativa. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 19, cinc menys que al mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 158, 64 més que a l’any anterior. Finalment, aquest mes s’han matriculat nou vehicles sense carburant, és a dir, els mateixos que al mateix mes de l’any anterior.

