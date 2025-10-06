Les matriculacions dels vehicles híbrids i elèctrics s’intensifica amb més de 120 nous registres el mes de setembre

Durant el mes de setembre s’han matriculat 23 vehicles elèctrics, cinc més que en el mateix mes de l’any anterior, i 106 vehicles híbrids, 24 més que el 2023. També s’han registrat 13 vehicles sense carburant, quatre més que fa un any.
Entre els mesos de gener i setembre del 2025, les dades mostren una evolució positiva dels vehicles més sostenibles. En comparació amb el mateix període de l’any anterior, els híbrids de gasolina no endollable han augmentat un 49,9%, amb 181 unitats matriculades, mentre que els elèctrics han crescut un 48,6%, amb 70 vehicles nous.
En els darrers 12 mesos, s’han matriculat 730 vehicles híbrids de gasolina no endollable, 277 elèctrics, 168 híbrids de gasoil no endollable i 22 híbrids de gasoil endollable.
El total de vehicles matriculats al setembre ha estat de 467 unitats, fet que representa un increment del 23,5% respecte al mateix mes de l’any anterior. Per tipus de vehicle, s’han registrat augments destacats en la categoria ‘Altres’ (233,3%), ‘Camions i Camionetes’ (94,4%) i ‘Turismes’ (19,0%), mentre que ‘Motocicletes i Ciclomotors’ han baixat un 6,7%. D’aquest total, 344 vehicles són nous i 123 provenen d’importació.
Entre gener i setembre del 2025 s’han matriculat 3.934 vehicles, un 8,9% més que en el mateix període de l’any anterior (3.613 vehicles). Les categories amb variacions positives són ‘Turismes’ (+8,8%), ‘Altres’ (+69,8%), ‘Camions i Camionetes’ (+10,7%) i ‘Motocicletes i Ciclomotors’ (+3,3%). En aquest període no s’ha registrat cap categoria amb resultats negatius.
Pel que fa als carburants, els vehicles de gasoil han augmentat un 87,5% i els de gasolina un 3,3%. Tot i això, entre gener i setembre s’observa una disminució en les matriculacions de vehicles de gasolina, amb 102 unitats menys (-4,8%).
En els darrers 12 mesos s’han matriculat 5.241 vehicles, un 7% més que en el mateix període anterior (4.900). Les categories amb increments són ‘Altres’ (+48,9%), ‘Turismes’ (+7,2%) i ‘Motocicletes i Ciclomotors’ (+6,2%), mentre que ‘Camions i Camionetes’ han experimentat una lleugera baixada del 0,8%.
Un cop eliminats els efectes estacionals i del calendari, les dades mostren una tendència mensual lleugerament a la baixa però encara positiva, amb un 1,7% en el conjunt de matriculacions dels darrers dos mesos. Per grups, ‘Turismes’ manté una evolució suau a la baixa (0,5% al setembre), ‘Motocicletes i Ciclomotors’ registren una tendència mensual a l’alça (0,1%), ‘Camions i Camionetes’ presenten un creixement moderat (5,3%) i el grup ‘Altres’ mostra una disminució (-2,3%) en el mateix període.