  • Les matriculacions de vehicles a Andorra baixen un 6,8% al febrer. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Evolució de les matriculacions

Les matriculacions de vehicles baixen un 6,8% al febrer tot i créixer lleugerament en l’acumulat del 2026

La caiguda mensual s’explica principalment pel fort descens de motocicletes i ciclomotors, mentre que camions i camionetes registren increments

Les matriculacions de vehicles durant el febrer del 2026 han estat de 410 unitats, un 6,8% menys que en el mateix mes de l’any passat, quan se’n van registrar 440, segons les dades del departament d’Estadística.

La davallada s’explica principalment pel descens de les motocicletes i ciclomotors, que han caigut un 36,7%, així com per una lleugera reducció dels turismes, amb un -3,9%. En canvi, les matriculacions de camions i camionetes han augmentat un 24,3%, mentre que la categoria d’altres vehicles —que inclou motos de neu, remolcs i vehicles especials— ha crescut un 13,3%.

Andorra matricula 410 vehicles al febrer amb una forta davallada de motocicletes i un augment dels camions

Del total de vehicles matriculats, 281 són nous i 129 han estat importats. Malgrat la caiguda mensual, l’acumulat dels dos primers mesos del 2026 mostra una evolució lleugerament positiva: 787 vehicles matriculats, tres més que en el mateix període del 2025 (+0,4%).

En els darrers dotze mesos s’han matriculat 5.455 vehicles, un 10,2% més que en el període anterior. Pel que fa al tipus d’energia, al febrer han disminuït els vehicles de gasolina (-15,1%) i els elèctrics purs (-48%), mentre que els dièsel han augmentat un 10,7% i els híbrids s’han mantingut estables amb 108 unitats.

Les matriculacions de vehicles creixen un 9,3% durant el mes de gener i ja s’enfilen a les 376 unitats registrades

