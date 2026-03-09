Les importacions de béns disminueixen un 5,2% al febrer mentre les exportacions augmenten fins a un 10,7%

Les importacions de béns durant el mes de febrer han sumat 149,99 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del 5,2% respecte al mes de febrer de l’any anterior. En aquest sentit, destaca amb una variació percentual i absoluta positiva el grup de joieria, amb un 222,4%. En canvi, tenen una variació percentual negativa els grups d’energia (51,3%), electrònica (19,6%), transport (9,2%) i les begudes i el tabac (13,7%).
Durant els primers dos mesos de l’any, el total d’importacions és de 295,61 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del 6,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 1.977,05 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 6,6% respecte a l’acumulat del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.853,82 milions d’euros.
Quant a les exportacions de béns, han sumat 17,69 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del 10,7% respecte del mateix mes de l’any anterior.