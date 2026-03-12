Les importacions creixen un 8,9% interanual mentre que les exportacions s’incrementen gairebé fins a un 12%

El preu de les importacions, en termes generals i en el mes de desembre del 2025, ha experimentat una variació positiva del 8,9% en relació amb l’any anterior segons ha publicat aquest dimecres el Departament d’Estadística. Si es comparen les dades amb el mes anterior, el preu creix un 7,0%. D’altra banda, el preu de les exportacions ha experimentat un ascens de l’11,7% en relació amb l’any anterior. Respecte al mes passat, augmenta un 18,1%.
Pel que fa a l’evolució dels preus de les importacions per grups d’utilització durant el mes de desembre del 2025, els béns de consum han experimentat una variació positiva del 12,2% i els béns de capital registren una variació positiva del 15,6%, mentre que els béns intermedis experimenten un descens del 2,5%. En relació amb el mes anterior, s’ha registrat un increment en els preus unitaris dels béns de consum (9,6%) i dels béns de capital (9,4%). D’altra banda, els béns intermedis han experimentat una variació negativa, amb una caiguda de l’1,5%.
L’evolució dels preus de les importacions al mes de desembre del 2025, segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), mostra variacions percentuals amb tendències contraposades. Dins d’aquesta classificació i amb variacions negatives destaquen les partides ‘Olis, greixos i ceres, d’origen animal i vegetal’ (variació negativa del 32,8%) i ‘Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)’ (variació negativa del 9,5%). En canvi, en la part positiva, el preu de la partida ‘Maquinària i equips de transport’ mostra un increment del 24,0%, el preu unitari de ‘Productes químics i similars, ncaa’ presenta una variació positiva del 9,4%, i el preu de l’apartat ‘Productes alimentaris i animals vius’ augmenta un 3,5% respecte de l’any anterior.
Pel que fa al preu de les importacions agrupades per zones geogràfiques, és a dir, segons el país o agrupació geogràfica d’on provenen els productes, durant el desembre de 2025 el preu per unitat de les importacions originàries d’Espanya experimenta un augment del 6,0%, el de França registra un descens del 2,2%, el preu unitari dels productes de la ‘Resta de la UE i Gran Bretanya’ augmenta un 8,3% i el de ‘la Resta del món’ creix un 25,7%.