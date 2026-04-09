Les importacions creixen just un 12% al març impulsades pels increments en ‘Diversos’, ‘Transport’ i ‘Construcció’

Les importacions durant el mes de març han sumat un valor de 177,73 milions d’euros, segons informa aquest dijous el Departament d’Estadística, la qual cosa suposa una variació positiva del 12% respecte al març de l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups ‘Diversos’, amb un creixement del 81,5%, ‘Transport’, amb un augment del 24,3%, i ‘Construcció’, amb un del 55,4%. En canvi, tenen una variació negativa els grups ‘Energia’, amb una disminució del 41,9%, i ‘Electrònica’, amb un descens del 6,6%.
Durant el primer trimestre de l’any, el total d’importacions és de 478,32 milions d’euros, amb una variació positiva del 0,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Els grups amb una major variació positiva són ‘Joieria’ (creixement del 81,6%), ‘Diversos’ (augment del 28,6%) i ‘Construcció’ (increment del 23,1%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són ‘Energia’ (disminució del 26,7%), ‘Electrònica’ (descens del 10,6%) i ‘Begudes i tabac’ (reducció del 10,1%).
Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 2.001,04 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació positiva del 7,3% respecte a l’acumulat dels darrers 12 mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.864,27 milions d’euros. Sense el capítol ‘Energia’, les importacions augmenten un 9,0% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides ‘Diversos’ (augment del 22,4%), ‘Joieria’ (creixement del 32,7%), ‘Transport’ (increment del 5,3%), ‘Construcció’ (augment del 16,8%) i ‘Industrial’ (increment del 8,0%). Per contra, presenta una variació negativa la partida ‘Energia’ (disminució del 13,1%).
D’altra banda, les exportacions durant el mes de març han sumat 16,55 milions d’euros, amb una variació negativa de l’11,9% respecte al període anterior. La partida exportada amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta més destacada és ‘Joieria’ amb un creixement del 116,7%. Les partides amb una variació negativa més destacada són ‘Electrònica’ (descens del 17,1%) i ‘Diversos’ (reducció del 52,7%).
En el primer trimestre del 2026, el total d’exportacions és de 47,32 milions d’euros, amb una variació negativa del 0,8% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaca amb valors positius la partida de ‘Joieria’ (creixement del 203,1%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són ‘Diversos’ (disminució del 50,6%) i ‘Transport’ (descens del 23,9%).
Pel que fa a l’acumulat dels 12 dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 196,82 milions d’euros, amb una variació positiva del 0,8% respecte a l’acumulat dels darrers 12 mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són ‘Joieria’ (creixement del 20,3%) i ‘Electrònica’ (augment del 5,8%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són ‘Diversos’ (disminució del 15,9%), ‘Transport’ (descens del 5,2%) i ‘Vestit i calçat’ (reducció del 14,9%).